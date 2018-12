Poznáte hubu nesmrteľnosti? Čaga patrí medzi prírodné zázraky, ktoré využíva aj medicína

Liečivá huba čaga rastie na Sibíri, hoci sem-tam sa na ňu dá natrafiť povedzme aj v Česku. Na bielom kmeni brezy rastie ako čierny guľovitý útvar, ktorý je v Rusku dôležitou súčasťou ich prírodnej medicíny.

Sibírsky všeliek

Ruské „bábušky“ používali čagu vnútorne na množstvo zdravotných problémov, aj vonkajškovo – pri uštipnutí hmyzom, a keďže rastie na Sibíri, aj na omrzliny. Zaberá však aj na psoriázu, zle sa hojace jazvy, na zastavenie krvácania. Jedna z jej prezývok je dokonca huba nesmrteľnosti. Nečudo, že dnes sa o ňu zaujíma aj farmácia, medicína či kozmetický priemysel. Málokto si ju síce pôjde nazbierať na Sibír. Dostať ju však v lekárňach, v obchodoch s ruskou medicínou vo forme tabliet, práškov, extraktov a krémov.

Ničí aj uzdravuje

Čaga je plná vitamínov a minerálov, no hlavne, obsahuje jeden z najsilnejších antioxidantov, enzým superoxiddismutázu (SOD), ktorý dokáže zlikvidovať škodlivé voľné radikály.

SOD sa síce prirodzene vyskytuje v ľudskom tele, vekom sa však jeho produkcia výrazne znižuje. Vtedy je dobré dopĺňať ho, ideálne v prírodnej forme. A najvyššia koncentrácia tohto enzýmu je práve v čage. Paradoxne, je to preto, že sa breza cudzopasnej hube bráni. Strom, napadnutý čagou zaktivizuje svoje obranné mechanizmy, aby ju zničil. Má to však opačný efekt, huba do seba čerpá z brezovej vody a kôry SOD a ďalšie antioxidanty. Doslova ich nasáva a z malej spóry vyrastie do obrovských rozmerov až vo finále strom zahubí. V čage však zostane vysoká koncentrácia liečivých látok.

Využitie čagy