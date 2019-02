VIDEO: Marekovi (18) začali padať vlasy už v tínedžerskom veku. Zachraňuje ich unikátnou metódou

Na vlasy nie sú citlivé len ženy, ich vypadávanie mrzí aj mužov, hoci by nepriznali, že často prestoja pred zrkadlom dlhý čas, aby maskovali holé miesto na hlave. No a keď genetická výbava potrápi mladého chlapca, nečudo, že s tým chce niečo robiť.

Marek z Ivanky pri Dunaji sympaticky priznáva, že mu dá poriadne zabrať, kým si vyrobí účes, s ktorým je ako-tak spokojný. „Už pred niekoľkými rokmi, keď som mal okolo trinásť rokov, som si všimol, že sa mi začínajú objavovať typické kúty. Vlasy mi padali hlavne pri umývaní. A čím ďalej, tým viac som sa musel zaoberať tým, ako si ráno v kúpeľni urobiť taký účes, aby vyzeral dobre. Zaberalo mi to naozaj veľa času,“ povedal nám.

Nenechať to tak

„Vypadávanie ma, samozrejme, trápilo, pretože som si uvedomoval, že je to zrejme genetická záležitosť a ubúdaniu vlasov sa asi v budúcnosti nevyhnem. Môj otec je totiž plešatý a rovnako aj môj dedko,“ povedal nám osemnásťročný mladý muž, ktorý sa rozhodol pre unikátnu metódu záchrany vlasov vlastnými progenitorovými bunkami, ktorá je vhodná nielen pre mužov, ale aj ženy. „Mama je lekárka, takže mi pomohla nájsť niečo, čo zaberie. Myslím, že je dobré to vyskúšať. Ešte som mladý a môže mi to pomôcť,“ dodal.

Vo vlasoch je aj kus mužského sebavedomia. Keď sme sa ho totiž opýtali, či jeho vlasy dievčatá nejako riešia, diplomaticky povedal: „Myslím si, že ich aj taká vec môže ovplyvniť, keď hľadajú priateľa.“

Skúsil aj mezoterapiu

Marek sa doteraz pokúšal zastaviť postupujúce kúty vlasovou mezoterapiou, pri ktorej sa vpichujú vitamíny a peptidy do pokožky hlavy. Môže pomôcť, jej nevýhodou je však to, že sa musí kombinovať s inou liečbou, je vlastne iba doplnková. „Zaznamenal som určitý pokrok, ale prekážalo mi aj to, že som musel chodiť na zákroky každé dva týždne. Zaberalo mi to veľa času. Liečba progenitorovými bunkami je komfortnejšie riešenie, je to vlastne jednorazovka,“ vysvetlil nám budúci maturant s úsmevom v dermatologickom kresle po tom, ako mu MUDr. Lucia Podhorová odobrala špeciálnym nástrojom tri kúsky kože s vlasovými cibuľkami za uchom.

S prelepeným miestom za uchom trpezlivo čakal, kým pripraví roztok, ktorý mu postupne vpichne do problémových miest pri čele. Potom stačí už len čakať, ako bunky nabudia rast nových vlasov. Výsledky uvidí asi o štyri mesiace. „Verím, že to zaberie. Ak by som to neurobil teraz, keď vlasy rednú, o dva tri roky by to už nebolo také efektívne,“ hovorí pragmaticky budúci ítečkár.

Čo sú progenitorové bunky?

Sú to „potomkovia“ kmeňových buniek s jedinečnou schopnosťou premieňať sa na určitý typ bunky. Dokážu hlavne regenerovať poškodené tkanivá, vieme ich využiť nielen na obnovu rastu vlasov, ale aj na vyhladenie vrások, liečbu jaziev, jazvičiek po akné a popáleninách. Spevnia tiež starnúcu pleť.

Ako prebieha procedúra?

„U Mareka ide o androgenetickú alopéciu, pri ktorej môže za plešatenie genetika a hormón testosterón. Jeho vplyvom sa vlasové cibuľky neustále zmenšujú. A práve progenitorové bunky ich dokážu prirodzene regenerovať. Dokážeme akoby zvrátiť čas a vrátiť folikul naspäť do štádia, keď ešte nebol hormónom poškodený,“ hovorí dermatologička MUDr. Lucia Podhorová.

1. Marek absolvoval konzultáciu, vyšetrenie trichoskopom na posúdenie, či je vhodným pacientom na túto liečbu, a takisto krvné odbery. Digitálny trichoskop je špeciálna lupa, ktorá ukáže, nakoľko sú postihnuté vlasové folikuly. Ak je totiž folikul úplne vyčerpaný, nový vlas z neho nevyrastie.

2. Lekárka mu najskôr pichla injekciu na znecitlivenie a potom špeciálnym jednorazovým nástrojom odobrala tri kúsky tkaniva s priemerom 4 milimetre. Marek prirovnal pocit pri odbere k vyberaniu materského znamienka. Tu sa však malé ranky nešijú, úplne postačí, keď sa prelepia špeciálnym sťahovacím leukoplastom. Zahoja sa do 2 týždňov.

3. Tkanivo, v ktorom sa nachádzajú progenitorové bunky, vložila lekárka do špeciálnej sterilnej kapsuly. V nej sa rozsekalo tak, aby sa vzácne bunky nepoškodili. V prístroji sa potom za pár minút odseparovali a potom sa k nim pridal fyziologický roztok.

4. Roztok s bunkami potom vpichla postupne tenkou ihlou do miest, kde je žiadúce, aby sa vlasové cibuľky prebrali k životu. Marek vpichy trpezlivo znášal, cítil len jemný tlak. „Keď je človek motivovaný, vydrží,“ hovorí lekárka. Po štyroch mesiacoch sa ukáže, ako liečba zabrala.