Tajomstvo čarodejnice Saxany. TÚTO ťažkú chorobu pred Petrou Černockou tajila dcéra

Je moderátorka, herečka a speváčka, Slovensko si ju však pamätá najmä ako mladú čarodejnicu Saxanu z filmu Dívka na koštěti. Aj Petra Černocká je však predovšetkým mama, ktorá miluje svoju dcéru Báru. Tá nebola spokojná so svojou postavou a ochorela na bulímiu.

Päť kíl navyše

„Jeden kamarát hovoril, hmla hustne, Baruna tučnie. Žartoval, no jeho slová mi ostala v hlave dvadsať rokov,“ priznala sa ahaonline.cz Bára Vaculíková, ktorá je tiež speváčka. Vždy si vraj myslela, že má tak päť kilogramov navyše. Nevedela ako schudnúť a tajne počúvala aj to, čo jej čarodejníckej mame radia veštice a kartárky. Veštby nepomáhali, tak sa šla vyvracať...

Vystupuje so sexuológom

Napokon sa rozhodla ujsť z Česka do Austrálie. Tam stretla Nemku, ktorá svoju nadváhu riešila rovnako. Vďaka nej si Bára uvedomila bezvýchodiskovosť bulímie a začala sa liečiť. Mame to ale povedala až po desiatich rokoch, keď mala nemoc pod kontrolou. Slávna Petra Černocká dnes okrem iného vystupuje v programoch pre deti a má vlastnú šou so sexuológom Radimom Uzlom. Jej dcéra šoubiznis spočiatku odmietala, dnes má vlastnú kapelu...

